Федеральная налоговая служба России (ФНС) впервые разместила на в от крытом доступе данные о суммах недоимки и задолженности по налогам и сборам организаций, а также о наличии налоговых правонарушений. Ранее эти сведения относились к налоговой тайне, говорится в сообщении ведомства на сайте.

Обнародованная информация касается задолженности, которая образовалась до 31 декабря 2017 года и не была погашена до 1 октября текущего.

«Это третий этап размещения информации, ранее относившейся к налоговой тайне. На сайте ФНС России уже размещены сведения о среднесписочной численности работников юридических лиц, специальных налоговых режимах, применяемых компаниями, об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также сведения о суммах налогов и сборов, уплаченных организациями, и сведения о суммах доходов и расходов организаций по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год. Этой информацией воспользовались уже 166 тысяч пользователей», — говорится в сообщении ведомства.

Размещение данных сведений стало возможным благодаря поправкам, внесенным в статью 102 Налогового кодекса РФ.

«Использование указанной информации поможет налогоплательщикам выбирать надежных партнеров для успешной деятельности», — отмечает ФНС.