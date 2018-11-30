Самообучающаяся нейронная модель динамики мировых нефтяных цен, созданная Институтом энергетической стратегии (ИЭС) с участием специалистов Университета Дубны, спрогнозировала снижение цен на нефть марки Brent до 50 долларов за баррель до середины 2020 года, сообщили в Минэнерго РФ.

«Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до 50 долларов. В дальнейшем, вплоть до 2026 года, ценовая динамика будет менее стабильна — если до 2021 года прогнозируется рост цены, то к 2023 году вероятно ее падение до 60 долларов, а затем возможен возврат к 85—90 долларам к концу 2024 года», — говорится в сообщении.

Нейронная модель основана на поиске повторяющихся тенденций в исторической динамике цен, самообучению на основе сравнения ретроспективных и текущих трендов и отражению этих тенденций в будущем. Ее принцип действия основан на главной закономерности рынка — периодичности взлетов и падения цен, а также повторяемости структуры этих колебаний в виде соответствующих комбинаций.

В Минэнерго отметили, что такая модель позволяет избежать многочисленных, разнонаправленных и основанных на нестабильных факторах ценовых прогнозов. «С помощью этой модели были заранее предсказаны ценовые пики 2008—2009 годов, провалы нефтяной конъюнктуры 2015 года, другие экстремальные ситуации и изменения трендов на мировом рынке, а также получено совпадение прогнозов и реальной динамики нефтяных цен на длительном периоде 2009—2018 годов», — сообщили в министерстве.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак на совещании по развитию нефтедобывающей отрасли России у главы правительства РФ Дмитрия Медведева заявил, что в долгосрочной перспективе цена нефти будет в районе 50 долларов за баррель. Новак отметил, что в мире уменьшается спрос на нефть при растущей конкуренции. В связи с этим страны сейчас начинают активно конкурировать, чтобы монетизировать запасы углеводородов, и стимулируют добычу нефти.

