Россия готова участвовать в докапитализации Международного валютного фонда, сообщил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов на брифинге в ходе саммита лидеров стран G20 в Буэнос-Айресе.

«Мы говорим о том, чтобы ресурсов у этой организации было достаточно, чтобы решать проблемы стран, которые сталкиваются с финансовыми трудностями. Если требуется дополнительный капитал этой организации, то Россия готова здесь участвовать», — сказал Силуанов.

По его словам, конкретные параметры участия России в докапитализации не обсуждались.

«Параметры не обсуждались, но была высказана возможность участия России именно в докапитализации этой организации», — добавил он.