Сбербанк с 1 декабря начнет выдавать водительские удостоверения с микрочипом, содержащим биометрические данные, фотографию, электронную подпись и изображение отпечатков пальцев автовладельца. По данным «Коммерсанта», нововведение запустят в пилотном режиме. Эксперимент будет проводиться в тех регионах, где не хватает МФЦ.

Этот пилотный проект Сбербанк ведет вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.



«Мы работаем с регуляторами для того, чтобы ускорить и снизить административные барьеры для бизнеса. Пилотный режим планируется запустить с 1 декабря , возможно, сроки сдвинутся на более ранний срок, сейчас это в стадии обсуждения. Сейчас будет водительское удостоверение, а потом уже и так называемый УЛГ (удостоверение личности гражданина), аналог паспорта. Надеюсь, через какое-то время бумажный паспорт уйдет, и останется такая форма», — пояснял в мае старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.

