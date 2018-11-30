Президент России Владимир Путин на втором рабочем заседании лидеров «Большой двадцатки» заявил о необходимости реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), позиция была поддержана европейцами, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«В том числе заявил о том, что на площадке «двадцатки» нужно реформировать ВТО. Эту позицию полностью поддержали европейцы, а также другие выступающие», — сказал Орешкин в кулуарах саммита G20.

В преддверии этого рабочего заседания Орешкин говорил, что Россия считает необходимым создать на уровне стран «Большой двадцатки» рабочую группу по обсуждению реформирования ВТО.