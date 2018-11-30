Прокуратура Москвы проверит уголовное дело, открытое в отношении жены экс-совладельца РосЕвроБанка Сергея Гришина Анны Федосеевой. Об этом говорится в проекте телеканала RT «Не один на один». По данным RT, материалы дела против Федосеевой, которую Гришин ранее обвинил в мошенничестве, уже истребованы и будут изучены.

«По результатам проверки будет дана оценка всем принятым по делу процессуальным решениям и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Мы подали жалобы и обращения во все возможные проверяющие органы, в том числе и в прокуратуру. Обратной связи по поводу этой проверки у меня пока нет, но я абсолютно уверена, что представленные нами материалы заставят задуматься о законности возбуждения уголовного дела против Анны кого угодно», — сообщила РБК адвокат Федосеевой Екатерина Духина, отвечая на вопрос, знает ли она о проверке прокуратуры.

21 ноября РБК стало известно, что Анну Федосееву обвинили в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. Суд постановил арестовать ее на один месяц. Защита женщины объясняла ее уголовное преследование бракоразводным процессом, во время которого Гришин «посчитал подарки (до и во время брака) следствием мошеннических действий» жены.

Адвокат Сергея Гришина по его гражданским делам Денис Марченко тогда пояснил в разговоре с РБК, что экс-банкир «требует деньги, которые, как он считает, Анна (Федосеева) забрала». Ранее Гришин, как утверждала защита Федосеевой, обратился в МВД Москвы, заявив о сговоре жены с неустановленными лицами. По его словам, целью сговора было хищение денег, потраченных на подарки перед заключением брака, а сумму ущерба он оценил в 1 млн рублей. До этого он требовал взыскать с супруги в общей сложности еще 89 млн рублей.

В пятницу, 30 ноября, адвокат Денис Марченко передал РБК ответ Сергея Гришина. В письме бывшего банкира говорится, что информация СМИ, которые сообщали о его необоснованных обвинениях в адрес супруги, была «экстремально искажена».