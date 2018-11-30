• Ничто так не раздражает россиян, как плата за коммунальные услуги. При этом с января 2019 года платежка ЖКХ пополнится еще одной графой — «вывоз мусора». О том, сколько и за что россиянам придется доплатить и как это связано с раздельным сбором мусора, читайте здесь.

• Клиентам российских кредитных организаций в ноябре внезапно стали звонить сотрудники служб финансового мониторинга банков и требовать от них предоставить различные документы по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей. Как правило, это p2p-переводы, то есть перечисления между гражданами. О том, в каких банках проходят подобные проверки, читайте здесь.



• Стать нежеланным клиентом банка можно при разных обстоятельствах. И даже плохая кредитная история здесь ни при чем. Отношения с кредитными организациями могут быть испорчены из-за темного прошлого или сурового настоящего. В материале «Отверженные: кому отказывают российские банки» читайте о россиянах, которые живут за бортом банковской системы. Их реально много.



• Каждый из нас ежегодно и даже ежемесячно тратит весьма значительную сумму на различные покупки. Часть этой суммы можно вернуть на вполне законных основаниях. О том, как экономить на продуктах, автомобиле и домашних питомцах, читайте здесь.



• Вкладчиков российских банков ждет предпраздничный рост ставок. Одна из причин — возможное повышение ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ. О том, почему крупные банки продолжат повышать ставки вкладов как минимум до Нового года, читайте здесь.

