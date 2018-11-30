Статс-секретарь — зампред ЦБ РФ Александр Торшин покидает свой пост. Об этом в пятницу сообщили в Центробанке.

«Статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Торшин Александр Порфирьевич покидает свой пост в связи с выходом на пенсию», — поясняется в сообщении пресс-службы регулятора.

Торшин был назначен статс-секретарем — заместителем председателя Банка России с 21 января 2015 года. Он курировал взаимодействие ЦБ с палатами Федерального собрания — Госдумой и Советом Федерации, с исполнительными органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях.

До указанного назначения Торшин в течение 15 лет был членом Совфеда от правительства Республики Марий Эл. В свое время занимал должность первого заместителя председателя Совета Федерации, в 2011-м в течение нескольких месяцев был исполняющим обязанности председателя Совфеда.



Ранее Торшин уже занимал должность статс-секретаря — заместителя председателя Центробанка (в 1995—1998 годах). В 1998—1999-м был полномочным представителем правительства РФ в Государственной думе, заместителем руководителя аппарата правительства, в 1999—2001-м занимал пост статс-секретаря — заместителя гендиректора Агентства по реструктуризации кредитных организаций (ликвидировано в июле 2004 года).



В апреле этого года Александр Торшин был включен в санкционный список США .

Торшин родился в 1953 году, 27 ноября ему исполнилось 65 лет.

