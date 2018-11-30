Российская банковская группа ВТБ планирует провести еще одно сокращение штата своего подразделения в Лондоне из-за опасений усугубления проблем на фоне Brexit. Об этом в интервью Bloomberg рассказал первый зампред правления банка Юрий Соловьев.

«Мы сокращаем людей, баланс, выводим оттуда капитал, но присутствие в любом случае закрывать не хотим», — заявил он, подчеркнув, что одной из причин является неопределенность, связанная с выходом Великобритании из Евросоюза.

К концу следующего года штат VTB Capital Plc сократится до 140 человек, от нынешнего капитала компании (примерно 1,4 млрд долларов) останется примерно четверть. Совокупный объем капитала британского ВТБ сократится, поскольку банк переводит активы в Россию и во Франкфурт.

Еще в мае штат банка в Лондоне составлял 250 человек, однако после этого глава ВТБ Андрей Костин объявил о планах сократить треть своих сотрудников из-за того, что санкции осложнили ведение бизнеса в Великобритании. До введения ограничительных мер штат сотрудников ВТБ в Лондоне на своем пике насчитывал 500 человек.

Помимо этого, добавил Соловьев, британское подразделение ВТБ отказывается от ведения кредитного бизнеса, поскольку не смогло привлечь местное фондирование. Тем не менее банк продолжит работать в области инфраструктурного финансирования, проводить операции по слиянию и поглощению и продаже инструментов с фиксированной доходностью и акций.