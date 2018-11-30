В блокчейне криптовалюты stellar была зафиксирована трансакция на 99 999 999 999 XLM, что в 5 раз превышает общее число XLM в обращении. При этом трансакция сопровождается комментарием с отсылкой к популярному в криптовалютном сообществе мему: «Сливайте. :BOG::BOG::BOG:»

Как сообщает Ttrcoin, пользователь Reddit под ником hsbakhtar пишет: «В настоящее время stellar находится под спам-атакой. Отправляются тысячи крупных трансакций , а мы не можем отличить реальные трансакции от фейковых».

Предполагается, что передача таких объемов XLM объясняется багом, зафиксированном в апреле этого года, согласно которому, в системе stellar пользователь может передать с одного кошелька сам себе неограниченное число XLM, которые не являются реальными токенами.

Разработчики со своей стороны никаких комментариев пока не давали.