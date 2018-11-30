Российский предприниматель выпускник бизнес-школы Сколково Кирилл Кулаков представил сервис по аренде зарядных устройств для мобильных телефонов «Бери заряд!». Общее количество инвестиций, привлеченных в проект на настоящий момент, составляет 25 млн рублей.

Клиент может зарегистрироваться в приложении, привязать банковскую карту, оплатить и получить пауэрбэнк в ближайшем аппарате выдачи устройств.

При этом стоимость аренды в час — 50 рублей, в сутки — 100 рублей. Если пользователь не успевает сдать устройство в течение часа, списывается суточная аренда; если не сдает на следующий день, еще раз списываются 100 рублей. Если клиент не возвращает устройство по истечении месяца, он получает его в постоянное пользование и может в любой момент обменять его на заряженный за 50 рублей.

Аппараты «Бери заряд!» можно найти в 50 локациях Москвы и Московской области. До конца 2018 года планируется установить 250 точек, в середине 2019 года — 2000 в Москве, 500 в Питере и по несколько сотен в городах-миллионниках.

Правительству Москвы предложено разместить стойки «Бери заряд!» на всех станциях Московского метрополитена и наземном транспорте Москвы с возможностью оплаты аренды картой «Тройка». «Бери заряд!» участвует в программе «Умный город» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».