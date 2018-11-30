В мэрии Москвы появился робот, который ответает на звонки граждан и рассказывает о статусе оформления их документов. Для этого нужно набрать номер 8-495-7777777, затем можно в тоновом режиме нажать цифру «1» и переключиться на робота, далее продиктовать номер заявления и получить ответ.

По словам руководителя проекта «Общегородской контакт-центр» Андрея Савицкого, граждане смогут получить информацию быстрее, чем от оператора: процесс занимает в среднем меньше минуты. Но стоит подчеркнуть, что статус готовности документа следует уточнять только после озвученного в МФЦ срока, добавил Савицкий.

Как говорится в пресс-релизе департамента информационных технологий города Москвы, робот работает уже с июля 2017 года. Виртуальный оператор обрабатывает 53% входящих звонков по 22 тематикам. При этом на робота приходится около 325 тысяч обращений в месяц.