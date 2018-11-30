Бывшая сотрудница одного из отделений банка в Петрозаводске обвиняется в присвоении более 1 млн рублей со счетов пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Действия обвиняемой квалифицированы по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.



По версии следствия, менеджер по обслуживанию клиентов кредитной организации в период с ноября 2017-го по март 2018 года незаконно присваивала накопления пенсионеров.

«Имея доступ к электронной базе банка, обвиняемая с целью совершения хищения выбрала пятерых клиентов в возрасте от 80 до 86 лет, имеющих на счетах значительные накопления. Затем она распечатывала приходно-кассовые ордера, подделывала подписи пенсионеров и получала в кассе денежные средства», — говорится в сообщении ведомства.

По данным предварительного расследования, всего злоумышленница подделала 30 приходно-кассовых ордеров, похищая со счетов пенсионеров от 10 тыс. до 100 тыс. за одну операцию. Присвоенные средства она использовала для погашения своих кредитов.

Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 1 млн рублей.

Преступление было раскрыто после обращения пенсионеров с заявлениями о хищении денежных средств со счетов и после проведения банком внутреннего служебного расследования. В настоящее время банк полностью возместил ущерб потерпевшим.