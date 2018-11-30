В рамках сессии ПМИФ «Финансовые технологии, банки и их руководители, претендующие на лидерство в отрасли» Александр выступил с докладом, посвященным текущему состоянию и мировым трендам дистанционного банкинга, а также рассказал об успешном опыте УБРиР в разработке и внедрении современного мобильного банка.

«Мы не просто внимательно следим за digital-трендами, но стараемся их предугадывать, а по мере возможности – самостоятельно формировать. Наш основной принцип – постоянное совершенствование цифровых решений, ведь приложения и сервисы, которые сегодня выглядят передовыми, могут потерять актуальность за пару месяцев», – отметил Александр Патешман.

УБРиР последовательно придерживается стратегии mobile first, которая предполагает перевод основного количества операций в смартфоны клиентов. «Мы стремимся сделать мобильный банк полноценным инструментом управления финансами, использование которого позволяет клиентам обходиться без посещения отделений. К 2020 году у нас есть желание превратить мобильный банк УБРиР в полноценную экосистему, которая позволит не только совершать банковские операции, но и оперативно решать другие повседневные задачи, такие как покупка билета на самолет, заказ еды из ресторана, запись в поликлинику», – добавил Александр Патешман.

ПМИФ – один из самых влиятельных и авторитетных российских форумов, посвященных современным технологиям, подчеркнул Александр Патешман. «Мы с коллегами рады возможности принять участие в формировании деловой программы мероприятия и поделиться своими идеями насчет того, в каких ключевых направлениях может идти развитие инноваций», – заключил эксперт.

Петербургский международный инновационный форум – дискуссионная площадка, на которой ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере инноваций говорят о ключевых тенденциях развития рынка технологий в России и мире. Кроме того, на экспозиции ПМИФ-2018 крупнейшие технологические компании презентуют научные и технические разработки в сфере медицины, информационных технологий, приборостроения и безопасности, а прогрессивные высшие учебные заведения делятся опытом реализации молодежной инновационной политики.