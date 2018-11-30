Опцию #МожноВСЁ можно самостоятельно подключить к карте Visa Росбанка в личном кабинете РОСБАНК Онлайн. Технологическим партнером проекта стал Центр Финансовых Технологий (ЦФТ), обеспечив реализацию ключевого функционала и ИТ-поддержку продукта.

Клиенты Росбанка при подключении опции #МожноВСЁ сами могут выбирать, каким видом вознаграждения они воспользуются. Те клиенты, которые выбрали Cashback, смогут также определить категории с повышенным вознаграждением – до 10% от потраченной суммы. За остальные покупки начисляется 1% Cashback. Пользователи, которые захотят копить бонусы на путешествия, будут получать от 1 до 5 баллов (в зависимости от оборота по карте) за каждые потраченные 100 рублей и смогут оплатить ими свое путешествие как частично, так и целиком. Сделать это можно прямо в РОСБАНК Онлайн, перейдя без регистрации на портал для бронирования путешествий «Росбанк – OneTwoTrip». Тип бонуса и категории повышенного Cashback можно менять каждый месяц.

ЦФТ в рамках проекта выполнил весь комплекс ИТ-работ, обеспечивающих технологическое функционирование программы. Благодаря интеграции сервисов ДБО Росбанка с процессингом ЦФТ для клиентов банка обеспечена возможность оперативного доступа к истории операций с детализацией о количестве начисленных и потраченных бонусов. Списание накопленных Travel-бонусов происходит в режиме онлайн на платформе OneTwoTrip, что обеспечивается интеграцией этой площадки с процессингом ЦФТ: клиент бесшовно переходит из системы онлайн-банкинга на платформу OneTwoTrip, выбирает билеты, услуги и при оплате может списать до 100% накопленных бонусов.

Кроме того, ЦФТ обеспечивает обработку файлов с транзакциями клиентов, осуществляет бонусный процессинг, формирует отчетность, необходимую для взаиморасчетов между участниками проекта, а также предоставляет АРМ для сотрудников бэк-офиса, контакт-центра и подразделения претензионной работы Росбанка. С помощью программных комплексов ЦФТ сотрудники бэк-офиса имеют возможность настраивать и корректировать условия акций, а специалисты банка, ответственные за коммуникацию с клиентами, получили инструмент для анализа клиентской активности.

Этот проект стал продолжением сотрудничества ЦФТ и Росбанка. Ранее была успешно реализована программа лояльности на кобрендовой карте «Росбанк-О'КЕЙ», ставшая одним из крупнейших ко-брендовых карточных проектов, реализованных в России.

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) – группа инновационных компаний, работающих в области информационных технологий для финансового сектора с 1991 года. ЦФТ входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на российском рынке. ГК ЦФТ работает на рынке программ лояльности с 2005 года и оказывает комплексные услуги в области проектов лояльности, включая эмиссию и процессинг операций по картам (бонусным, подарочным, предоплаченным платежным), инструменты для глубокого анализа данных и маркетинговой сегментации клиентской базы, White-label онлайн-банкинг. В портфеле решений ЦФТ – более 300 проектов программ лояльности с уникальным функционалом и общим числом участников свыше 100 млн пользователей.

Источник: ЦФТ