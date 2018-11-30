Банки должны стать фронт-офисами при работе институтов развития с малым бизнесом. Такое мнение высказал глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов в ходе совещания с руководством Приморского края и Владивостока, а также представителями деловых кругов и институтов развития по вопросам перспективных инвестиционных проектов региона.

«Для нас, для группы (ВЭБ) банк «Российский Капитал» будет базовым, универсальным банком, есть еще два региональных. Мы через них будем подавать сигналы, чтобы, если что, приходили предприниматели, запрашивали портфель помощи... Было бы неплохо, если бы банки взяли на себя функцию фронт-офиса, у них все есть», — сказал Шувалов.

По его словам, институты развития должны наладить механизм взаимодействия с малым бизнесом, чтобы банки стали главными в цепочке взаимодействия с предпринимателями.

«Будем инструменты подлаживать через корпорацию МСП и РЭЦ с тем, чтобы клиент просто работал со своим банком. А банк уже делал набор возможных мер поддержки, чтобы не ходить отдельно в РЭЦ, МСП. Если у нас получится, то мы возьмем на себя задачу использовать три базовых банка для всех этих операций», — добавил Шувалов.