Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев срок реализации имущества экс-президента Внешпромбанка (ВПБ) Ларисы Маркус, говорится в определении суда.

Ходатайство о продлении срока банкротства было заявлено финансовым управляющим имуществом должника Александром Крыловым. Он пояснил суду, что не завершены все необходимые мероприятия, предусмотренные нормами ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре 2017 года удовлетворил заявление Внешпромбанка о включении 113,5 млрд рублей долга перед ним в реестр требований кредиторов Ларисы Маркус. Апелляция по жалобе банка отменила определение от 17 октября 2017 года. Тогда банку было отказано в удовлетворении заявления.

Маркус, являвшаяся должностным лицом Внешпромбанка, не имеет обязательств перед ним как гражданин-должник, следовательно, в рамках настоящего дела о банкротстве заявление банка о включении требований в реестр кредиторов должника не подлежит удовлетворению, ранее отметил суд первой инстанции.

Арбитраж 24 мая 2017 года по заявлению банка ВТБ 24 признал Маркус банкротом.