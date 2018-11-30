Средняя сумма займа для физлиц у участников микрофинансового рынка выросла на 9% за последние 12 месяцев. Такие данные привел директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

В то же время средняя сумма займа для субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилась на 45%.

Так, на 30 сентября 2018 года средняя сумма займа физлицам равнялась 10,4 тыс. рублей, а для субъектов МСП она немногим превышала 1 млн рублей.