Специальный советник главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини Натали Точчи заявила, что прежняя санкционная политика Европы по отношению к России, привязанная к минским соглашениям, не работает, и предложила увязать продление ограничительных мер с другими параметрами — международным правом и правами человека.

Итальянский эксперт Точчи известна как советник высокого представителя по внешней и оборонной политике ЕС. Точчи принимала участие в работе дискуссионного клуба «Валдай». Высказанные советником идеи в связи с инцидентом в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили границу России и были задержаны, могут дать представление о том, в каком направлении потенциально может развиваться реакция ЕС.

«Европейские санкции против России не работают. Столкновение в Азовском море показывает необходимость нового подхода к Москве», — под таким заголовком опубликована статья Точчи, написанная в соавторстве с другим экспертом в европейском издании Politico.

«Вне любых рассуждений о том, кто кого спровоцировал и кто будет использовать этот инцидент в каких политических целях, одно ясно: ЕС должен переосмыслить свою санкционную политику в отношении России», — отмечает автор статьи.

«Необходим другой путь. Вместо того, чтобы привязывать решение к «Минску» или другим формам переговоров, ЕС должен сформулировать более четкий набор критериев: основанный на нарушении международного права и прав человека. Этот подход, за который наиболее активно выступают Нидерланды, внесет ясность в подход ЕС к России и усилит его воздействие», — говорится в публикации.

По мнению авторов, «это пошлет сигнал Москве о том, как она должна себя вести, — и даст понять, что ЕС готов ужесточит свой ответ в случае необходимости».