Американский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), оштрафовала боксера Флойда Мейвезера и музыканта DJ Khaled за продвижение ICO компании Centra Tech в социальных сетях. Так, в SEC обнаружили, что знаменитости скрыли тот факт, что организаторы заплатили им за рекламу токенов.

Таким образам, боксер должен будет выплатить 300 тыс. долларов незаконно присвоенных средств, 300 тыс. долларов штрафа и 14,775 тыс. долларов как процент за период до вынесения решения. DJ Khaled — 50 тыс. долларов незаконно присвоенных средств, 100 тыс. долларов штрафа и процент в 2,725 тыс. долларов, сообщает РБК .

Одновременно с этим, Мейвезеру запретили рекламировать какие-либо ценные бумаги на протяжении трех дет, а DJ Khaled — двух.