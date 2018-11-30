Сбербанк уведомил ФинЦЕРТ о фактах и технических характеристиках хакерской атаки, сообщили в пресс-службе Центробанка.



«В рамках обязательного информирования об атаках, установленного законодательством и нормативными документами Банка России, Сбербанк уведомил ФинЦЕРТ о фактах и технических характеристиках атаки. Все необходимые мероприятия по взаимодействию с ГосСОПКА проведены», — прокомментировали в пресс-службе ЦБ.

«Произошедшие в период 28—29 ноября кибератаки не оказали влияния на операционную деятельность банка и его клиентские сервисы. Используемые нами уникальные технологии защиты и компетенции наших сотрудников позволяют нам успешно бороться с подобного рода атаками, несмотря на их сложность. Да, вся необходимая информация об инциденте передана в правоохранительные органы и ФинЦЕРТ», — добавили в банке.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что финучреждение за последние два дня подверглось серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности. DDoS-атаки производились не менее чем со 100 серверов из шести стран. При этом системы банка не пострадали.