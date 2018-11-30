Сбербанк к Международному дню инвалидов представит руководство по адаптации цифровой среды для пользователей с особыми потребностями, включая людей с нарушениями слуха, зрения, моторики и сложностями в восприятии информации. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

В основе руководства заложено то, как банк сам занимался разработкой подобного обеспечения, с какими потребностями и проблемами столкнулся.

«Гайдлайн структурирован так, чтобы каждый профессионал, создающий сервис, мог быстро узнать, как конкретно он влияет на доступность интерфейса. Руководство поможет не только Сбербанку, но и другим российским компаниям проектировать и разрабатывать сервисы изначально с учетом особенных потребностей своих клиентов», — говорится в сообщении банка.

Работой над адаптацией продуктов и процессов для людей с инвалидностью, пожилых и других клиентов, которым из-за различных особенностей сложнее взаимодействовать с банком занимается направление Сбербанка «Особенный банк».

Одна из задач направления — создание доступной инфраструктуры и сервисов: офисов для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, банкоматов для незрячих и слабовидящих клиентов, цифровых решений, обслуживания незрячих людей без доверенности, сурдоперевода в офисах для клиентов с нарушениями слуха.

