Сбербанк и компания группы «Интеррос» заключили первую сделку внебиржевого РЕПО в электронном формате с использованием смарт-контракта и электронно-цифровых подписей через IT-платформу Hyperledger Fabric, разработанную Блокчейн лабораторией и Департаментом глобальных рынков Сбербанка.

Платформа Hyperledger Fabric позволяет реализовать полный end-to-end процесс заключения и сопровождения сделок внебиржевого РЕПО. Смарт-контракт реализован на языке программирования GO, говорится в сообщении Сбербанка.

Впоследствии разработанная IT-платформа станет частью общей децентрализованной инфраструктуры финансового рынка.