Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год.

Документ увеличивает доходы бюджета на 1 трлн 874,7 млрд рублей — до 18 трлн 947,6 млрд. Это стало возможным в основном за счет роста нефтегазовых доходов на 1 трлн 582,2 млрд рублей.

Одновременно объем расходов увеличивается на 217,7 млрд рублей, до 16 трлн 808,8 млрд.

В результате профицит вырос с 0,5% до 2,1% ВВП и составил 2 трлн 138,7 млрд рублей. Помимо этого, перераспределяются сэкономленные средства в объеме 131,7 млрд рублей.

Госдума приняла поправки 21 ноября, через два дня их одобрил Совет Федерации.