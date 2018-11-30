Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2019—2021 годы. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Доходы в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, в 2020-м — 20,218 трлн, в 2021-м — 20,978 трлн. Расходы в 2019 году предполагаются на уровне 18,037 трлн, в 2020-м — 18,994 трлн, в 2021-м — 20,026 трлн.

Профицит в 2019 году будет 1,932 трлн рублей, в 2020-м — 1,224 трлн, в 2021-м — 952 млрд.

Объем ВВП в 2019 году планируется 105,820 трлн рублей, в 2020-м — 110,732 трлн, в 2021-м — 118,409 трлн.

Уровень инфляции в 2019 году не превысит 4,3%, в 2020-м — 3,8%, а в 2021-м — 4%.