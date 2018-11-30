Промсвязьбанк совместно с группой компаний SRG запустил сервис, работающий через специальный сайт psb-ocenka.ru, на котором клиенты Промсвязьбанка могут заказать оценку недвижимости в нужном регионе по всей сети присутствия банка. Доступен выбор из 500 подключенных к базе оценочных компаний, которые работают со всеми ипотечными банками на рынке.

При этом электронный отчет об оценке можно использовать как для получения нового ипотечного кредита, так и для оформления закладной по кредиту, выданному на первичном рынке. Отчеты, полученные через сервис, будут также верифицированы компанией SRG, говорится в сообщении Промсвязьбанка.

Для заказа электронного отчета об оценке недвижимости, в личном кабинете на сайте psb-ocenka.ru необходимо выбрать подходящую оценочную компанию, сформировать заказ с прикреплением необходимых документов и оплатить онлайн. Подготовленный отчет будет направлен в банк и в личный кабинет клиента. Для кредитов по программе «Рефинансирование. Военная ипотека» через сервис можно получить отчет об оценке всего за 24 часа.