Красивые автомобильные номера планируют продавать всем желающим на специальных аукционах в Интернете. Соответствующий проект постановления правительства сейчас готовит Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в ведомстве. Внесение документа в Кабмин запланировано на 2 сентября 2019 года.

Однако при разработке документа еще предстоит решить несколько вопросов, отметили в Минэкономразвития. В частности, необходимо определить, кто будет контролировать проведение аукционов: федеральные органы исполнительной власти, региональные или другие организации, которые профессионально занимаются проведением торгов. Также еще не решено, кто будет устанавливать критерии для аукционов и как будет происходить отбор номеров, поступающих на продажу.

В этом случае в министерстве предлагают к обсуждению три схемы. Первый вариант — абсолютно все автономера выставляются на продажу. Те, которые никто не купил, идут в свободную выдачу в ГИБДД. Второй — лотом становятся только красивые знаки, отобранные по определенному алгоритму. Еще один вариант — покупатель может сам заказать себе номер с заданным набором букв и цифр.

В Минэкономразвития подчеркнули, что открыты для любых предложений экспертного сообщества и заинтересованных сторон. Также ведомству еще предстоит обсудить, какие возможны злоупотребления при продаже автономеров на аукционах и как с ними бороться.

Красивые номера можно купить и сейчас — есть несколько схем. Самая распространенная — через приобретение подержанного автомобиля с удачным номером. Найти автовладельца с желаемым знаком можно в Интернете. Для этого есть специальные сайты, которые поисковики выдают при первом запросе. Расценки варьируются от 20 тыс. рублей до 3 млн. Одними из самых дешевых оказались номера, которые начинаются на цифру 0 (до 100 тыс. рублей). Самыми дорогими — с буквами ХХХ (3 млн рублей), более доступны комбинация ААА (от 1 млн рублей) и ООО (от 200 тыс. рублей).

Из комбинаций цифр самая высокая стоимость у московского номера 777 с кодом региона также 777 — 965 тыс. рублей. Точно такой же номер, но еще и с буквами ХАМ обойдется уже в 1,2 млн рублей. Цифры 666, 444, 999, 555 и 111 с произвольными буквами стоят не больше 300 тыс. рублей.

Весь рынок красивых номеров экспертное сообщество оценивает в десятки миллиардов.

