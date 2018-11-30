Лауреатами «Премии рунета» стали компании и интернет-проекты в номинациях:

«Технологии и инновации»:

  • Ru-Center (АО «Региональный Сетевой Информационный Центр»)
  • ООО «ГПМ-Диджитал»
  • ООО «Селектел» (Selectel)
  • n’RIS
  • MoviesChain by tvzavr
  • Медиалогия

«Экономика и бизнес»:

  • Uremont
  • Ассоциация IPChain
  • CloudPayments

«Государство и общество»:

  • GOV.RU. Единая точка взаимодействия человека и государства
  • Федеральная налоговая служба
  • Мобильный избиратель

«СМИ и массовые коммуникации»:

  • СМИ2
  • Интернет-ресурс телеканала 360
  • Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ)

«Кибербезопасность»:

  • Group-IB
  • ООО «НИИ СОКБ»

«Образование и кадры»:

  • Онлайн-университет Skillbox
  • Otus.ru
  • Городской проект «Школа новых технологий»

«Медиа и досуг»:

  • WARHEAD
  • Сайт межмузейного проекта: «Освоение Севера: тысяча лет успеха»
  • Кто?Что?Где?
  • Проект «Маленькие истории»

«Мобильное приложение»:

  • Happy Mama

«Лидеры цифровой трансформации»:

  • Информационная система управления проектами Тюменской области
  • Единое цифровое пространство общедоступных библиотек Санкт Петербурга
  • Министерство экономического развития Калужской области

«Добровольчество в России»:

  • Автоматизированная информационная система «Молодежь России»
  • Добровольцы России
  • МИА «Россия сегодня», проект «Год волонтера»
  • Корпоративные волонтеры компании «Норникель» (спецпроект SMM волонтерство)

«Сообщество года в Facebook»:

  • Клуб «Азбука приемной семьи»
  • «Секреты сыра» -  специальный диплом «За стремление к победе»

«Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы»:

  • Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югра
  • Правительство Новгородской области
  • Открытое акционерное общество «Киржачская типография»

«Детский рунет»:

  • Портал «Одаренные дети»
  • Кидкин
  • Мультсериал «Буба»

 

В народном голосовании победителями стали проекты в номинациях:

«Интернет-проект»

  • ЯПлакалЪ

«Сообщество рунета»

  • Bananafox

«Игра рунета»

  • Империя спасибо

 

Организатором мероприятия  является  Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Партнером народного голосования выступает интернет-проект «Кто?Что?Где?».