Лауреатами «Премии рунета» стали компании и интернет-проекты в номинациях:

«Технологии и инновации»:

Ru-Center (АО «Региональный Сетевой Информационный Центр»)

ООО «ГПМ-Диджитал»

ООО «Селектел» (Selectel)

n’RIS

MoviesChain by tvzavr

Медиалогия

«Экономика и бизнес»:

Uremont

Ассоциация IPChain

CloudPayments

«Государство и общество»:

GOV.RU. Единая точка взаимодействия человека и государства

Федеральная налоговая служба

Мобильный избиратель

«СМИ и массовые коммуникации»:

СМИ2

Интернет-ресурс телеканала 360

Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ)

«Кибербезопасность»:

Group-IB

ООО «НИИ СОКБ»

«Образование и кадры»:

Онлайн-университет Skillbox

Otus.ru

Городской проект «Школа новых технологий»

«Медиа и досуг»:

WARHEAD

Сайт межмузейного проекта: «Освоение Севера: тысяча лет успеха»

Кто?Что?Где?

Проект «Маленькие истории»

«Мобильное приложение»:

Happy Mama

«Лидеры цифровой трансформации»:

Информационная система управления проектами Тюменской области

Единое цифровое пространство общедоступных библиотек Санкт Петербурга

Министерство экономического развития Калужской области

«Добровольчество в России»:

Автоматизированная информационная система «Молодежь России»

Добровольцы России

МИА «Россия сегодня», проект «Год волонтера»

Корпоративные волонтеры компании «Норникель» (спецпроект SMM волонтерство)

«Сообщество года в Facebook»:

Клуб «Азбука приемной семьи»

«Секреты сыра» - специальный диплом «За стремление к победе»

«Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы»:

Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югра

Правительство Новгородской области

Открытое акционерное общество «Киржачская типография»

«Детский рунет»:

Портал «Одаренные дети»

Кидкин

Мультсериал «Буба»

В народном голосовании победителями стали проекты в номинациях:

«Интернет-проект»

ЯПлакалЪ

«Сообщество рунета»

Bananafox

«Игра рунета»

Империя спасибо

Организатором мероприятия является Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Партнером народного голосования выступает интернет-проект «Кто?Что?Где?».