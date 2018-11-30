29 ноября 2018 года на ВДНХ в Центре «Космонавтики и авиации» состоялась торжественная церемония вручения XV Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет.
Лауреатами «Премии рунета» стали компании и интернет-проекты в номинациях:
«Технологии и инновации»:
- Ru-Center (АО «Региональный Сетевой Информационный Центр»)
- ООО «ГПМ-Диджитал»
- ООО «Селектел» (Selectel)
- n’RIS
- MoviesChain by tvzavr
- Медиалогия
«Экономика и бизнес»:
- Uremont
- Ассоциация IPChain
- CloudPayments
«Государство и общество»:
- GOV.RU. Единая точка взаимодействия человека и государства
- Федеральная налоговая служба
- Мобильный избиратель
«СМИ и массовые коммуникации»:
- СМИ2
- Интернет-ресурс телеканала 360
- Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ)
«Кибербезопасность»:
- Group-IB
- ООО «НИИ СОКБ»
«Образование и кадры»:
- Онлайн-университет Skillbox
- Otus.ru
- Городской проект «Школа новых технологий»
«Медиа и досуг»:
- WARHEAD
- Сайт межмузейного проекта: «Освоение Севера: тысяча лет успеха»
- Кто?Что?Где?
- Проект «Маленькие истории»
«Мобильное приложение»:
- Happy Mama
«Лидеры цифровой трансформации»:
- Информационная система управления проектами Тюменской области
- Единое цифровое пространство общедоступных библиотек Санкт Петербурга
- Министерство экономического развития Калужской области
«Добровольчество в России»:
- Автоматизированная информационная система «Молодежь России»
- Добровольцы России
- МИА «Россия сегодня», проект «Год волонтера»
- Корпоративные волонтеры компании «Норникель» (спецпроект SMM волонтерство)
«Сообщество года в Facebook»:
- Клуб «Азбука приемной семьи»
- «Секреты сыра» - специальный диплом «За стремление к победе»
«Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы»:
- Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югра
- Правительство Новгородской области
- Открытое акционерное общество «Киржачская типография»
«Детский рунет»:
- Портал «Одаренные дети»
- Кидкин
- Мультсериал «Буба»
В народном голосовании победителями стали проекты в номинациях:
«Интернет-проект»
- ЯПлакалЪ
«Сообщество рунета»
- Bananafox
«Игра рунета»
- Империя спасибо
Организатором мероприятия является Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Партнером народного голосования выступает интернет-проект «Кто?Что?Где?».
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