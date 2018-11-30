Многие участники микрофинансового рынка не передают данные в бюро кредитных историй, потому что до сих пор не заключили договор ни с одним из них.

Такое заявление сделал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

«Проверка показала, что порядка 600 микрофинансовых организаций и кредитно-потребительских кооперативов вообще не заключили договоры с бюро кредитных историй, — рассказал Мамута. — Это, конечно, совершенно неприемлемо. Сейчас в рамках поведенческого надзора мы с коллегами активно взаимодействуем с этими компаниями, поскольку они нарушают права заемщиков на получение следующего кредита, не передавая информацию о текущей кредитной истории».