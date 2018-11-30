Средний размер ипотечного кредита в III квартале 2018 года вырос на 10,2% (или на 203,3 тыс. рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2017-го и составил 2,19 млн рублей. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



«По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в третьем квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита вырос на 10,2% (или на 203,3 тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,19 миллиона рублей (в третьем квартале 2017 года — 1,99 миллиона рублей). При этом в октябре 2018 года данный показатель оказался еще выше — 2,32 миллиона рублей, а рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 23,5% (в октябре 2017 года — 1,88 миллиона рублей)», — отмечается в релизе.

Самая высокая динамика роста размера ипотечного кредита в III квартале была отмечена в возрастном сегменте заемщиков моложе 25 лет. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го данный показатель увеличился на 17,7%, до 1,78 млн рублей (в III квартале 2017 года — 1,51 млн рублей). Размер ипотечного кредита рос в сегменте заемщиков в возрасте от 25 до 29 лет (плюс 14,3%), от 30 до 39 лет (плюс 9,5%), от 40 до 49 лет (плюс 7,3%) и от 50 до 59 лет (плюс 4,6%). Сокращение среднего размера ипотечного кредита было отмечено в сегментах заемщиков от 60 до 65 лет (минус 7,3%) и старше 65 лет (минус 26,2%), отметили в НБКИ.

Наибольший средний размер ипотечного кредита в октябре (среди 40 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (4,8 млн рублей), Московской области (3,55 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,04 млн рублей), Калужской области (2,75 млн рублей) и Республике Саха (Якутия) (2,63 млн рублей). Наименьший средний размер ипотечного кредита — в Челябинской (1,5 млн рублей) и Кемеровской (1,54 млн рублей) областях, Алтайском крае (1,56 млн рублей), Кировской (1,57 млн рублей) и Вологодской (1,65 млн рублей) областях.