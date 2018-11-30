По данным СoinМarketСap, на 08.30 по мск курсы криптовалют демонстрируют разнонаправленную динамику. При этом общая рыночная капитализация составляет 139,1 млрд долларов.

Биткоин продолжает в цене - за прошедшие сутки он подорожал еще на 2,91%, сохранив при этом уровень 4,32 тыс. долларов. Капитализация криптовалюты - 75,1 млрд долларов.

Курс ripple снизился на 0,45% за 24 часа и составляет в настоящее время 0,38 доллара при капитализации 15,3 млрд долларов.

Третья криптовалюта ethereum выросла в цене на 0,36% за сутки. При капитализации 12,3 млрд долларов ее курс составляет 119,02 доллара.

Курс stellar повысился на 7,97% за прошедшие сутки и теперь он составляет 0,171 доллара. Капитализация криптовалюты - 3,28 млрд долларов.

Bitcoin cash за прошедшие 24 часа подешевел. Курс криптовалюты снизился на 0,59% до 184,9 доллара. Капитализация - 3,23 млрд долларов.