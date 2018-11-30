Ведущая криптовалютная компания Северной Америки Coinbase объявила на этой неделе о выходе новой версии криптовалютного кошелька Coinbase Wallet. Помимо поддержки еthereum сlassic (ETC), в Coinbase Wallet также появилась возможность работы со всеми присутствующими на рынке токенами стандарта ERC-20.

При этом для существующих пользователей Coinbase Wallet ETC-адрес будет тем же, что и текущий еthereum (ETH)-адрес. Следовательно, монеты ETC, которые могли быть в прошлом отправлены на ETH-адрес, будут отображаться после апдейта, сообщает ForkLog .