Криптовалютная биржа IDEX сообщила в Twitter, что занимается решением проблемы, из-за которой запросы пользователей на вывод средств обрабатываются несвоевременно. Это может занять несколько часов, если разработчики не справятся с поставленной задачей раньше.

«Пока в вашей истории транзакций отображаются статусы «ожидает» или «обрабатывается», все в порядке, вам просто нужно подождать. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - цитирует Ttrcoin пояснения представителей IDEX.