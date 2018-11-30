Ведущая криптовалютная биржа США и провайдер одноименного кошелька Coinbase объявила о начале поддержки ориентированной на приватность пользователей криптовалюты zcash.

Как сообщает ForkLog , объявлена поддержка zcash на бирже Coinbase Pro, и у пользователей уже есть возможность вносить депозиты. Торги в паре ZEC/USDC стартуют после того, как криптовалюта будет обеспечена достаточной ликвидностью. Изначально торги ZEC будут доступны пользователям в США, странах Евросоюза, Канаде, Сингапуре и Австралии. Другие юрисдикции могут быть подключены к торгам на более позднем этапе.

Депозиты будут приниматься как минимум на протяжении 12 часов, прежде чем будет запущен следующий этапу листинга.