Против России введены многочисленные санкции, поэтому, согласно условиям использования криптовалютной биржи Binance, она может прекратить работать в этой стране. Также площадка оставляет за собой право менять свою политику в любое время.

Пользователи из Белоруссии 28 ноября получили письмо, в котором сообщается, что криптобиржа Binance не работает в странах, которые находятся в санкционном списке Совета Безопасности ООН или Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Также в последнее время проблемы с доступом на платформу стали испытывать клиенты площадки из Боснии и Герцеговины и Ирана, сообщает РБК .

По словам президента Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрия Припачкина, организация находится в контакте с основными крупнейшими биржами и готова активно содействовать конструктивному сотрудничеству российских криптоинвесторов с криптобиржами.

Политика Binance затрагивает пользователей из все большего количества стран. На данный момент неизвестно, коснется ли в конечном итоге это пользователей из России, однако такая вероятность существует.