В списке инвесторов компании значатся 70 криптофондов, 40 из которых участвовали в первом раунде финансирования.
Децентрализованная криптовалютная биржа Blue Helix Exchange (BHEX) в очередном раунде финансирования привлекла 15 млн долларов инвестиций от криптобирж Huobi, OKCoin, а также венчурных компаний Node Capital, Genesis Capital, City Holdings и других.
Как сообщает Anycoin, ожидается, что управляемую сообществом платформу запустят в ближайшее время и она будет предоставлять клиентам торговые, кастодиальные и клиринговые услуги с использованием механизма консенсуса BHPOS.
Также криптобиржа планирует открыть офисы в Сингапуре, Великобритании и США.
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