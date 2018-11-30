Децентрализованная криптовалютная биржа Blue Helix Exchange (BHEX) в очередном раунде финансирования привлекла 15 млн долларов инвестиций от криптобирж Huobi, OKCoin, а также венчурных компаний Node Capital, Genesis Capital, City Holdings и других.

Как сообщает Anycoin , ожидается, что управляемую сообществом платформу запустят в ближайшее время и она будет предоставлять клиентам торговые, кастодиальные и клиринговые услуги с использованием механизма консенсуса BHPOS.

Также криптобиржа планирует открыть офисы в Сингапуре, Великобритании и США.