Технологический гигант Intel получил патент Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) на решение по повышению энергоэффективности майнинга криптовалют «Оптимизированный канал данных SHA-256 для энергосберегающего высокоэффективноого майнинга биткоина».

Как говорится в описании, решение представляет собой систему микро-архитектурной оптимизации для специализированных ASIC-чипов для добычи BTC, которая уменьшает необходимое количество вычислений. По сравнению с существующими чипами энергопотребление может быть снижено на 15%, сообщает Anycoin .