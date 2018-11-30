Клиенты Сбербанка за полгода совершили более 1,4 млрд переводов друг другу на 7,9 трлн рублей. Об этом в пятницу сообщила кредитная организация, которая в преддверии Дня банковского работника подготовила статистику по своей деятельности.

Профессиональный праздник всех работников банковской системы РФ отмечается 2 декабря: в этот день в 1990 году были приняты законы «О Центральном банке Российской Федерации» и «О банках и банковской деятельности», напоминают в «Сбере».

«Только за первое полугодие 2018-го клиенты Сбербанка совершили 1,414 миллиарда переводов друг другу на общую сумму 7,9 триллиона рублей, что на 43% больше, чем за аналогичный период времени год назад. Это почти 8 миллионов переводов в день с карты на карту другого человека. Помимо этого, ежедневно в Сбербанке принимают и обрабатывают 10 миллионов платежей», — сообщили, в частности, в финучреждении.

Ежемесячно 51 млн физических лиц совершают переводы с карты на карту Сбербанка. Самому взрослому клиенту, совершившему перевод с карты на карту, 118 лет, рассказали в кредитной организации.

В отделениях банка ежемесячно обслуживаются (офлайн) 57,8 млн физических лиц, а в цифровой среде — 56,7 млн человек (аудитория мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» превысила 40 млн человек; за год этот показатель вырос на 47%). В кол-центрах сотрудники банка ежемесячно принимают 9,6 млн звонков. В Сбербанке также подсчитали, что 50 млн его автоплатежей экономят 675 млн минут времени клиентов в месяц: это почти половина нашей эры (около 1 тыс. лет).

В среднем за месяц в Сбербанке открывается 1,2 млн вкладов на сумму 563 млрд рублей. Каждый день выдается в среднем 21,5 тыс. потребительских кредитов (900 в час, или 15 в минуту).



По данным на 1 ноября 2018 года, в Сбербанке работает более 247 тыс. человек, а в дочерних и зависимых компаниях, составляющих экосистему банка, — еще свыше 22 тыс. В 12 территориальных банках работает свыше 184 тыс. человек.