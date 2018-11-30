Северокорейские хакеры от атак на криптобиржи перешли на кражи цифровой валюты у обычных пользователей, сообщили эксперты Cuvepia и IssueMakersLab из Южной Кореи. За восемь месяцев киберспециалисты Cuvepia зафиксировали около 30 подобных случаев.

Как сообщает ForkLog , мошенники выбирают криптовалюту в качестве цели для атак, так как при их краже пользователям некуда пожаловаться, считают эксперты. При этом основной причиной атак на криптовалюту обычных пользователей является усиление кибербезопасности на биржах.