Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2019 года.

Размер предельной величины базы для исчисления страховых взносов устанавливается ежегодно правительством РФ.

«Согласно Налоговому кодексу РФ, предельная величина базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование ежегодно устанавливается с учетом определенного на соответствующий год размера средней заработной платы, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего коэффициента, который на 2019 год установлен в размере 2,1», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Отмечается, что планируемое поступление страховых взносов в 2019 году на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составит 578,04 млрд рублей (в 2018 году — 527,8 млрд рублей), на обязательное пенсионное страхование — 5,029 трлн рублей (в 2018-м — 4,694 трлн рублей).

Из пояснительной записки также следует, что для плательщиков страховых взносов (организации, индивидуальные предприниматели, физические лица) плата на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежит индексации с 1 января 2019 года в 1,061 раза с учетом роста средней заработной платы и составляет на одного человека не более 865 тыс. рублей. На обязательное пенсионное страхование с учетом размера средней заработной платы на следующий год, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего коэффициента, плата составляет не более 1,15 млн рублей на человека с 1 января 2019 года.

Принятое решение необходимо для обеспечения устойчивых источников выплат гражданам по видам социального страхования.