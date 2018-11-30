Клиенты Тинькофф Банка сообщили в пятницу о сбоях в работе интернет-банка «Тинькофф Бизнес». Об этом свидетельствуют жалобы пользователей в «Народном рейтинге» Банки.ру.

«Хочу оставить свой комментарий по поводу отвратительной работы интернет-банка «Тинькофф Бизнес». Интернет-банк не работает. Нет возможности провести платежи. Сотрудники банка уверяют, что проблема будет решена в течение 15—20 минут, но проходит два — три часа, и проблема остается нерешенной: предприятие не может пользоваться своими деньгами, оплачивать по счетам, перечислять зарплату сотрудникам», — пишет один из клиентов банка.

Подобные жалобы можно встретить на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. «Печаль-беда, не могу в кабинет попасть как индивидуальный предприниматель ни с мобильного, ни через браузер», — пишет пользователь сервиса.

Сбой произошел примерно в 7:50 мск.

«У небольшой части клиентов с утра были временные затруднения, но ситуация была оперативно исправлена, сейчас все работает», — прокомментировали в пресс-службе Тинькофф Банка.