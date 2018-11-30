ICO-кампания фильма «Ампир V» успешно и досрочно завершена, сообщается в пресс-релизе WebМoney. При сумме сбора 3,360,000 EUR собрано 32175 ETH, что на момент завершения ICO равнялось 3,506,801 EUR.

Таким образом, продажа токенов на платформе bablos.com остановлена и начата процедура листинга на криптобиржах EXMO.com и INDX.ru. Чтобы попасть на закрытую крипто-премьеру или следить за сборами фильма, держателю bablos, приобретенному на биржах, достаточно привязать свои токены к кошельку на платформе.

«Ампир V» поддержали 145 инвесторов. ICO-кампания проведена при технической поддержке WebMoney Transfer.

По словам режиссера фильма «Ампир V» Виктора Гинзбурга, фактически, благодаря ICO, за год до премьеры сделан пре-маркетинг, который подкрепил и даже превзошел прогнозы по прокату. Кино станет независимым, когда зрители станут инвесторами, добавил режиссер.