В России к 2022 году должна появиться национальная система управления данными (НСУД), которая соберет все имеющиеся у государства данные о гражданах, товарах, объектах и компаниях, пишут «Ведомости».

Сейчас концепцию НСУД обсуждают исполнители госпрограммы «Цифровая экономика», а разрабатывает ее аналитический центр при правительстве (АЦ). Обсуждение последней версии концепции прошло 25 ноября, сообщило АНО «Цифровая экономика» (АНО «ЦЭ»).

НСУД будет обладать реестром различных данных и их владельцев и по запросу сможет передавать их между различными системами, следует из концепции. НСУД включит данные из государственных информационных систем (ГИС), реестров и баз данных, а также создаст интерфейс с доступом к данным об эксплуатации материальных объектов, об оказании госуслуг, о движении различных товаров, перечисляется в сообщении АНО «ЦЭ». Передавать данные в систему будут операторы разных реестров, справочников и классификаторов и операторы, предоставляющие обязательную отчетность, например статистическую. А бизнес будет пополнять НСУД данными обязательной отчетности перед государством. Оператор национальной системы пока не выбран, уточняет представитель АЦ.



НСУД берет эталонные (где они изначально созданы) данные из одной ГИС (например, дату рождения из загса) и распространяет их по другим системам, передал через представителя начальник управления информационных технологий АЦ Александр Малахов.

Для НСУД нужно будет написать отдельный закон. Чтобы система работала, разработчики концепции предлагают классифицировать данные и законодательно определить единые требования к их форматам, гласит концепция. Кроме того, НСУД нужно будет встроить в инфраструктуру электронного правительства и соединить с цифровым профилем человека (комплексом его данных в разных ГИС, объясняла ранее пресс-служба правительства). Его концепция пока разрабатывается, уточняет представитель АЦ.



Не исключено, что к НСУД можно будет получить платный доступ, говорится в презентации: либо ко всем данным, либо к части, либо вовсе на основе бартера.