Фонд социального страхования (ФСС) продлит действие своего пилотного проекта «Прямые выплаты» до конца 2020 года и расширит число его участников. Этот механизм призван сократить число ситуаций, когда работник сталкивается с невыплатой пособий по вине или из-за проблем работодателя, пишет «Коммерсант».

Законопроект с соответствующим содержанием сегодня обсудят на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Фонд запустил этот пилотный проект в 2011 году. Его цель — оптимизировать выплату пособий по нетрудоспособности, беременности и родам, а также на отпуск или погребение. В общем случае сейчас эти выплаты начисляются работникам по «зачетной схеме», в рамках которой суммы начисляются и выплачиваются работодателем, а ФСС впоследствии возмещает ему эту сумму. Проект «Прямые выплаты» предполагает, что расчет и выплата пособий производит непосредственно ФСС в течение десяти дней с момента обращения работника. Новая схема, по замыслу ФСС, должна сократить число ситуаций, когда работник сталкивается с невыплатой пособий — например, из-за нежелания работодателя или начала процедуры его банкротства.

Сейчас в проекте участвуют 39 регионов, до конца этого года их число вырастет до 59. По итогам 2017 года, по данным ФСС, через систему прямых выплат в стране выплачивалось около четверти от общей суммы всех пособий. С 1 января 2021 года прямые выплаты станут обязательными для всей страны. Правительство внесло соответствующие поправки в Налоговый кодекс еще в 2016 году.

«Этот проект фонда оказался полезным бизнесу — многие крупные компании, например Сбербанк, даже переносили в регионы с прямыми выплатами свои мощности», — говорит источник издания в правительстве.