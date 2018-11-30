Срок уплаты имущественных налогов для физических лиц в России истекает 3 декабря. Не позднее этой даты все граждане обязаны заплатить налоги за 2017 год, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС), опубликованном в социальных сетях.

«Ежегодно граждане России должны платить налоги — на квартиры, машины, земельные участки и другую недвижимость. Важно сделать это вовремя — до 3 декабря, чтобы не столкнуться со штрафами и ограничениями», — говорится в сообщении ведомства.

ФНС может взыскать налоги через суд по истечении срока уплаты налогов, сообщает служба. В таком случае кроме пеней будет взыскан исполнительский сбор.

«Замороженные банковские счета, арестованное имущество или отказ в выезде за границу — со всем этим может столкнуться налоговый должник. Получить информацию о задолженности можно в ФНС по месту нахождения имущества или через личный кабинет налогоплательщика», — уточняют в ведомстве.

Кроме того, банки при рассмотрении заявки о выдаче кредита тщательно оценивают потенциального заемщика, предупреждают в ФНС. «Информация о просроченном долге, который взыскивается по решению суда, попадет в банк данных исполнительных производств и станет публичной, в том числе и для банков», — объясняют необходимость своевременной оплаты в ведомстве.

Заплатить налоги — в банке, через приложение или личный кабинет на сайте службы — можно не только за себя,но и за своих близких.

«Определить сумму налога — это обязанность налоговых органов. До 1 ноября налоговая инспекция должна была прислать уведомления, где указаны суммы налогов, которые нужно перечислить в бюджет», — пояснили РИА Новости в ведомстве.



Если налогоплательщик завел личный кабинет на сайте налоговой службы, все его налоговые документы, в том числе уведомления, размещаются там в электронном виде и, как правило, не дублируются пересылкой по почте. Если же квитанции не было ни в почтовом ящике, ни в личном кабинете, собственнику облагаемого имущества еще не поздно обратиться в инспекцию лично.

