Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Альфа-Банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ+». Долгосрочный РДЭ его кипрской холдинговой компании ABH Financial Limited (ABHFL) подтвержден на уровне «ВВ». Прогноз по рейтингам — «стабильный». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Fitch .

Там указано, что долгосрочные РДЭ Альфа-Банка «BB+» основаны на его рейтинге устойчивости «bb+», который является самым высоким среди российских частных банков. «Рейтинги по-прежнему отражают развитую клиентскую базу внутри страны, историю эффективного управления, доступ банка к российским заемщикам/депозиторам первого эшелона, сильные профиль фондирования и ликвидность, хорошее качество активов, значительную капитализацию и хорошую прибыльность», — отмечают аналитики.

В то же время рейтинги «принимают во внимание некоторую неопределенность и риски, обусловленные недавними изменениями в составе топ-менеджмента и акцентом на быстром расширении розничного бизнеса в рамках новой стратегии», говорится в релизе.

Fitch оценивает значительные изменения в составе топ-менеджмента банка, произошедшие в этом году, как умеренно негативный фактор, учитывая масштаб изменений и неопределенность, которую они создают в плане реализации стратегии. За назначением нового исполнительного директора в августе 2018 года последовали другие кадровые изменения в составе руководства банка, включая смену главы казначейства и главного операционного директора. Fitch полагает, что на устойчивости бизнес-модели банка и его корпоративной культуры может сказаться тот факт, что на эти позиции были назначены специалисты, ранее не работавшие в Альфа-Банке.



Разница в один уровень между рейтингами банка и холдинговой компании отражает отсутствие какого-либо консолидированного регулирования для этих двух структур, поскольку они зарегистрированы в разных юрисдикциях, поясняет в числе прочего Fitch.

