Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Совкомбанку и «РТС-тендер» предупреждение о размещении недостоверной информации на сайте оператора электронной торговой площадки информацию для участников закупок. Об этом сообщается в пресс-релизе ФАС.

«В период с 18 июня по 26 июля 2018 года ООО «РТС-тендер» и Совкомбанк размещали на сайте оператора электронной торговой площадки информацию для участников закупок, вводящую в заблуждение. Сообщения формировали у них представление о том, что для участия в закупках, которые будут проходить после 1 июля 2018 года, необходимо срочно открыть специальный счет. При этом открыть его предлагалось исключительно в Совкомбанке», — говорится в сообщении службы.

С учетом проведенного анализа норм законодательства ФАС пришла к выводу, что размещенная информация не являлась достоверной и была направлена на введение участников закупок в заблуждение и побуждение к открытию специальных счетов именно в Совкомбанке.

В действиях «РТС-тендера» и Совкомбанка ФАС России установила наличие признаков нарушения статьи 14.2 Закона о защите конкуренции (о недобросовестной конкуренции), на основании чего выдала организациям предупреждения об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению его последствий.