Каждый месяц маркированные в поисковой системе «Яндекс» сайты микрофинансовых организаций (МФО) интересуют порядка 20 млн человек. Такой статистикой поделился директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков, выступая на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

Напомним, при внесении в поисковую строку «Яндекса» названия МФО после нажатия кнопки «Найти» в первых результатах выдачи рядом с легальными компаниями будет стоять надпись «Реестр ЦБ РФ». По ней можно кликнуть, переместившись на сайт Банка России, и убедиться в том, что интересующая МФО действительно входит в данный реестр, то есть является законным участником рынка.

«Если в самом начале (реализации проекта) количество обращений со стороны граждан к этой опции было около 1,5 миллиона штук в месяц, то сейчас в месяц к этой системе обращаются около 20 миллионов граждан», — прокомментировал Кочетков.

При этом ЦБ наблюдает и обратную тенденцию — уменьшения количества нажатий на кнопку, «переносящую» пользователя в реестр.

«Но мы оптимистично это оцениваем. Это означает, что у людей уже нет необходимости заходить в реестр Банка России, а достаточно увидеть в «Яндексе» эту надпись, чтобы понять, что МФО является легальным участником рынка», — сказал Кочетков.