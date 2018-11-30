Понижение рейтинга обусловлено убыточностью деятельности банка на фоне сокращения доходных активов при повышенной подверженности кредитной организации регулятивному воздействию.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности столичного банка «Славянский Кредит» до уровня «ruВ-». По рейтингу установлен «негативный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruB» со «стабильным» прогнозом.
Понижение рейтинга обусловлено убыточностью деятельности банка на фоне сокращения доходных активов при повышенной подверженности кредитной организации регулятивному воздействию, поясняют аналитики. Пересмотр прогноза связан с высокой степенью неопределенности относительно бизнес-модели и дальнейшей стратегии развития кредитной организации. Влияние на рейтинг оказали слабая оценка рыночных позиций, убыточность бизнеса, адекватная позиция по капиталу, низкое качество активов и приемлемая оценка ликвидности, а также консервативная оценка качества корпоративного управления.
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка и крайне узкой клиентской базой в сегменте кредитования юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц при сокращении кредитного портфеля. Вследствие узкой клиентской базы наблюдается повышенная концентрация кредитных рисков.
Банк имеет высокий запас собственных средств, но демонстрирует слабую операционную эффективность. Убыток за девять месяцев в 267,5 млн рублей во многом связан с обесценением активов, но и без учета влияния отчислений в резервы финансовый результат отрицательный. Операционная неэффективность при низком качестве активов привела к сокращению абсолютного размера капитала на 292,5 млн рублей (16%) за девять месяцев.
Качество активов банка низкое и требует перманентного дорезервирования, констатирует «Эксперт РА». При этом банк активно использует механизм переуступки прав требования по кредитным договорам аффилированным цессионариям.
В числе факторов, оказывающих давление на оценку бизнес-процессов банка, эксперты называют повышенный уровень активов с признаками аффилированности: это может говорить о возможности собственников влиять на управленческие решения. Также учитываются убыточность деятельности банка и повышенные регулятивные риски, связанные с проведением в отдельные периоды значительного объема операций, обладающих косвенными признаками сомнительности.
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