Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности столичного банка «Славянский Кредит» до уровня «ruВ-». По рейтингу установлен «негативный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruB» со «стабильным» прогнозом.

Понижение рейтинга обусловлено убыточностью деятельности банка на фоне сокращения доходных активов при повышенной подверженности кредитной организации регулятивному воздействию, поясняют аналитики. Пересмотр прогноза связан с высокой степенью неопределенности относительно бизнес-модели и дальнейшей стратегии развития кредитной организации. Влияние на рейтинг оказали слабая оценка рыночных позиций, убыточность бизнеса, адекватная позиция по капиталу, низкое качество активов и приемлемая оценка ликвидности, а также консервативная оценка качества корпоративного управления.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка и крайне узкой клиентской базой в сегменте кредитования юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц при сокращении кредитного портфеля. Вследствие узкой клиентской базы наблюдается повышенная концентрация кредитных рисков.

Банк имеет высокий запас собственных средств, но демонстрирует слабую операционную эффективность. Убыток за девять месяцев в 267,5 млн рублей во многом связан с обесценением активов, но и без учета влияния отчислений в резервы финансовый результат отрицательный. Операционная неэффективность при низком качестве активов привела к сокращению абсолютного размера капитала на 292,5 млн рублей (16%) за девять месяцев.

Качество активов банка низкое и требует перманентного дорезервирования, констатирует «Эксперт РА». При этом банк активно использует механизм переуступки прав требования по кредитным договорам аффилированным цессионариям.



В числе факторов, оказывающих давление на оценку бизнес-процессов банка, эксперты называют повышенный уровень активов с признаками аффилированности: это может говорить о возможности собственников влиять на управленческие решения. Также учитываются убыточность деятельности банка и повышенные регулятивные риски, связанные с проведением в отдельные периоды значительного объема операций, обладающих косвенными признаками сомнительности.

