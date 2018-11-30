В течение 10 лет рынок ломбардов консолидируется, а оставшиеся игроки станут агентами по продаже кредитных продуктов. Такой прогноз озвучил председатель совета «Национального объединения ломбардов» Алексей Лазутин, выступая на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

«Уже есть практика ухода ломбардов в некие смежные сегменты. Причем это без нарушения законодательства», — отметил он.

Общий портфель займов ломбардов Лазутин оценивает сейчас в 33,5 млрд рублей. По его мнению, это маленькая цифра, несопоставимая с тем же банковским рынком. Причину этому он также видит в том, что часть участников ломбардного рынка перешла в смежные сегменты.

«По нашему мнению, в ближайшее время рынок ломбардов начнет консолидироваться. Это произойдет из-за ужесточения регуляторной нагрузки, — говорит Лазутин. — Мы видим, что на каком-то этапе будет построена система саморегулирования на рынке ломбардов, на рынок придут институциональные инвесторы, и мы полагаем, что рынок ломбардов в какой-то момент интегрируется с другими сегментами».

Лазутин указал, что сейчас некоторые ломбарды уже начинают осуществлять деятельность по микрофинансированию, а МФО открывают ломбарды.

«Если говорить про горизонт трех—пяти лет, то здесь, на наш взгляд, рынок существенно трансформируется, и более 50% его участников будут сетевыми ломбардами. Большая часть микропредпринимателей, к сожалению, не сможет выполнять все внедряемые регуляторные нагрузки. Появятся участники, которые выйдут на рынок долевого и долгового капитала», — перечисляет председатель совета «Национального объединения ломбардов».

В будущем он видит ломбарды некими финансовыми агрегаторами.

«По нашему мнению, в ближайшие три—пять лет произойдет насыщение ломбардного рынка розничными объектами. Здесь наступит момент, когда ломбард в том виде, в котором мы привыкли его видеть, скорее всего, исчезнет и вместо этого финансового института будет некий объект, который предоставит полный спектр финансовых услуг, — рассказывает Лазутин. — Основным источником доходов этого объекта будет получение агентского вознаграждения за то, что он осуществляет идентификацию клиента и выдает не свои деньги потребителю. Мы видим, что такое уже произошло на рынке отелей и такси, и мы полагаем, что такая ситуация произойдет и на розничном микрофинансовом рынке. Останется несколько крупных интеграторов, которые будут осуществлять выдачу полного спектра займов, в том числе ломбардных. По нашему мнению, это произойдет в течение пяти—десяти лет».